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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Вестерн

Рейтинг американских фильмов в жанре вестерн

Назад в будущее 3
1 Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик 1990, США
8.6
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Джанго освобожденный
2 Джанго освобожденный
вестерн 2012, США
8.5
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Быстрый и мертвый
3 Быстрый и мертвый
вестерн 1995, США / Япония
8.1
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Спирит: Душа прерий
4 Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный 2002, США
8.0
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Поезд на Юму
5 Поезд на Юму
вестерн 2007, США
8.0
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Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
6 Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
триллер, боевик, драма, вестерн 1991, США
7.8
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Легенды осени
7 Легенды осени
драма, военный, вестерн 1994, США
7.8
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Омерзительная восьмерка
8 Омерзительная восьмерка
комедия, вестерн, триллер 2015, США
7.7
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Железная хватка
9 Железная хватка
драма, вестерн 2010, США
7.6
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Мертвец
10 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Книга Илая
11 Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик 2010, США
7.5
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Одинокий рейнджер
12 Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн 2013, США
7.5
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Великолепная семерка
13 Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.5
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Австралия
14 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Ковбои против пришельцев
15 Ковбои против пришельцев
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн 2011, США
7.2
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Темная башня
16 Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
7.0
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Однажды в Мексике
17 Однажды в Мексике
вестерн, боевик, криминал 2003, США
6.9
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Роковое искушение
18 Роковое искушение
драма, вестерн 2017, США
6.9
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