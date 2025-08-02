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Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2025 года

Балерина 7.5
1 Балерина Искусная наемница Ана де Армас ступает на тропу мести. Зубодробительный спин-офф "Джона Уика"
боевик, триллер 2025, США
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Мастер 7.1
2 Мастер Боевик с Джейсоном Стэйтемом о работяге-супергерое
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
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Западня 6.5
3 Западня Воришка пытается угнать дорогое авто, но становится игрушкой мстительного садиста
триллер 2025, США / Канада / Чехия
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Присутствие 6.0
4 Присутствие Психологический триллер Стивена Содерберга о борьбе с призраками
ужасы, триллер 2025, США
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Астрал. Спуск к дьяволу 5.9
5 Астрал. Спуск к дьяволу Мать борется с тёмными силами ради спасения своих детей
ужасы, триллер 2025, США
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