Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
США
Триллер
2024
Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2024 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
7.6
1
Конклав
Триллер с Рэйфом Файнсом о тёмных тайнах Ватикана
триллер
2024, Великобритания / США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.4
2
Пчеловод
Триллер с Джейсоном Стэйтемом об агенте в отставке, одержимом местью
триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
3
Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули
боевик, триллер, комедия
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
7.3
4
Улыбка 2
Поп-звезда сталкивается с мистической угрозой во время своего турне
ужасы, детектив, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
5
Дом у дороги
боевик, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
7.2
6
Астрал. Медиум
Медиум ищет убийцу своей сестры-близнеца
ужасы, триллер
2024, Ирландия / США
Оцените
Смотреть трейлер
7.1
7
Не говори никому
Триллер с Джеймсом МакЭвоем о семье, чей отдых мечты превращается в психологический кошмар
драма, ужасы, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
7.0
8
Манкимэн
Боевик с Девом Пателем о благородном мстителе с улиц Мумбаи
боевик, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.0
9
Смерч 2
Приключенческий триллер об охотниках за штормами
боевик, приключения, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
10
Территория зла
Захватывающий боевик с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом
боевик, триллер
2024, Австралия / США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
11
Еретик
Хью Грант в роли маньяка-психопата пытает миссионерок, проверяя силу их веры
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
12
Ловушка
Криминальный триллер М. Найта Шьямалана о поиске серийного убийцы
ужасы, детектив, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
6.7
13
Материнский инстинкт
Триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй о враждующих соседках
триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
14
Одинокие волки
Комедийный триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом
триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
15
Безмолвное братство
Николас Холт и Джуд Лоу спасают США от террористов
криминал, драма, триллер
2024, Великобритания / США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.3
16
Черная вдова. Укус смерти
Хоррор о девочке, которая заводит дружбу с кровожадным пауком
ужасы, триллер
2024, Австралия / США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.3
17
Игра киллера
Комедийный боевик о киллере, который заказывает собственное убийство
боевик, комедия, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.1
18
Собиратель душ
Агент ФБР охотится за маньяком, который заставляет родственников убивать друг друга
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.1
19
Ворон
Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер
2024, США / Великобритания / Франция
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.1
20
Кукушка
Отдых в Альпах превращается в ад для девочки-подростка и ее семьи
ужасы, детектив, триллер
2024, Германия / США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
21
Хищные земли
Выжившие в горах бросают вызов монстрам, захватившим мир
боевик, фантастика, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
22
Особо опасный пассажир
Преступник и полицейский пытаются выжить в небе над Аляской
триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
23
Крик. Сезон Призраков
Убийца превращает аттракцион с привидениями в реальный кошмар
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
24
Плохая девочка
Бизнес-леди становится марионеткой амбициозного интерна
триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
25
Сёрфер
Мужчина вступает в борьбу с маскулинным братством, занявшим пляж. Новая причудливая роль Николаса Кейджа
триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
26
Меган: К вашим услугам
Фантастический триллер с Меган Фокс о коварном высокотехнологичном роботе
фантастика, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.7
27
Омен. Непорочная
Фильм ужасов о беременной монахине
триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
5.3
28
Профессионал
Бывший гангстер пытается вернуть семью, но криминальное прошлое не отпускает
криминал, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.2
29
Другой мир. Год волка
боевик, ужасы, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.2
30
Тебе не убежать
Девушка борется за жизнь, скрываясь от маньяка в лесу
триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.0
31
Экзорцизм
Триллер с Расселом Кроу об актёре, который теряет рассудок во время съёмок фильма
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.9
32
Крушение мира
Мир охватывает странный вирус, убивающий только богачей
триллер
2024, США / Колумбия / Испания
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.7
33
Потрошитель. Наследие
Фильм ужасов о жестоком убийце, который скрывается под маской Черепа
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.3
34
Список подозреваемых
Остросюжетный детектив с Мэлом Гибсоном о поиске маньяка
боевик, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
3.8
35
Астрал. Игры призраков
Пранкеры, играющие в призраков, сталкиваются с реальной нечестью в проклятом доме
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Жанр
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
нуар
приключения
сборник
семейный
сказка
спектакль
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
эротика
Страна
Австралия
Австрия
Азербайджан
Алжир
Аргентина
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Буркина-Фасо
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
ГДР
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминиканская Республика
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Камбоджа
Канада
Катар
Китай
Колумбия
Косово
Кыргызстан
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Российская империя
Россия
Румыния
СССР
США
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур
Сирия
Таиланд
Турция
Украина
Уругвай
ФРГ
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
ЮАР
Югославия
Южная Корея
Япония
Год
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1916
1915
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2024 года
Лучшие фильмы 2023 года
Лучшие фильмы 2022 года
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел
27 декабря 2025
506
Чебурашка 2
1 января 2026
122
Фантастическая четверка: Первые шаги
2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином
25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
Девочки с ума сходили по Крису, а парням нравилась Нура: как спустя 10 лет сложилась жизнь звезд Skam
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667