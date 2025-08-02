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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Триллер 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2024 года

Конклав 7.6
1 Конклав Триллер с Рэйфом Файнсом о тёмных тайнах Ватикана
триллер 2024, Великобритания / США
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Пчеловод 7.4
2 Пчеловод Триллер с Джейсоном Стэйтемом об агенте в отставке, одержимом местью
триллер 2024, США
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Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули 7.3
3 Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули
боевик, триллер, комедия 2024, США
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Улыбка 2 7.3
4 Улыбка 2 Поп-звезда сталкивается с мистической угрозой во время своего турне
ужасы, детектив, триллер 2024, США
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Дом у дороги 7.2
5 Дом у дороги
боевик, триллер 2024, США
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Астрал. Медиум 7.2
6 Астрал. Медиум Медиум ищет убийцу своей сестры-близнеца
ужасы, триллер 2024, Ирландия / США
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Не говори никому 7.1
7 Не говори никому Триллер с Джеймсом МакЭвоем о семье, чей отдых мечты превращается в психологический кошмар
драма, ужасы, триллер 2024, США
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Манкимэн 7.0
8 Манкимэн Боевик с Девом Пателем о благородном мстителе с улиц Мумбаи
боевик, триллер 2024, США
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Смерч 2 7.0
9 Смерч 2 Приключенческий триллер об охотниках за штормами
боевик, приключения, триллер 2024, США
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Территория зла 6.9
10 Территория зла Захватывающий боевик с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом
боевик, триллер 2024, Австралия / США
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Еретик 6.9
11 Еретик Хью Грант в роли маньяка-психопата пытает миссионерок, проверяя силу их веры
ужасы, триллер 2024, США
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Ловушка 6.7
12 Ловушка Криминальный триллер М. Найта Шьямалана о поиске серийного убийцы
ужасы, детектив, триллер 2024, США
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Материнский инстинкт 6.7
13 Материнский инстинкт Триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй о враждующих соседках
триллер 2024, США
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Одинокие волки 6.6
14 Одинокие волки Комедийный триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом
триллер 2024, США
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Безмолвное братство 6.5
15 Безмолвное братство Николас Холт и Джуд Лоу спасают США от террористов
криминал, драма, триллер 2024, Великобритания / США
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Черная вдова. Укус смерти 6.3
16 Черная вдова. Укус смерти Хоррор о девочке, которая заводит дружбу с кровожадным пауком
ужасы, триллер 2024, Австралия / США
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Игра киллера 6.3
17 Игра киллера Комедийный боевик о киллере, который заказывает собственное убийство
боевик, комедия, триллер 2024, США
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Собиратель душ 6.1
18 Собиратель душ Агент ФБР охотится за маньяком, который заставляет родственников убивать друг друга
ужасы, триллер 2024, США
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Ворон 6.1
19 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Кукушка 6.1
20 Кукушка Отдых в Альпах превращается в ад для девочки-подростка и ее семьи
ужасы, детектив, триллер 2024, Германия / США
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Хищные земли 5.9
21 Хищные земли Выжившие в горах бросают вызов монстрам, захватившим мир
боевик, фантастика, триллер 2024, США
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Особо опасный пассажир 5.9
22 Особо опасный пассажир Преступник и полицейский пытаются выжить в небе над Аляской
триллер 2024, США
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Крик. Сезон Призраков 5.9
23 Крик. Сезон Призраков Убийца превращает аттракцион с привидениями в реальный кошмар
ужасы, триллер 2024, США
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Плохая девочка 5.9
24 Плохая девочка Бизнес-леди становится марионеткой амбициозного интерна
триллер 2024, США
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Сёрфер 5.8
25 Сёрфер Мужчина вступает в борьбу с маскулинным братством, занявшим пляж. Новая причудливая роль Николаса Кейджа
триллер 2024, США
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Меган: К вашим услугам 5.8
26 Меган: К вашим услугам Фантастический триллер с Меган Фокс о коварном высокотехнологичном роботе
фантастика, триллер 2024, США
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Омен. Непорочная 5.7
27 Омен. Непорочная Фильм ужасов о беременной монахине
триллер 2024, США
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Профессионал 5.3
28 Профессионал Бывший гангстер пытается вернуть семью, но криминальное прошлое не отпускает
криминал, триллер 2024, США
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Другой мир. Год волка 5.2
29 Другой мир. Год волка
боевик, ужасы, триллер 2024, США
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Тебе не убежать 5.2
30 Тебе не убежать Девушка борется за жизнь, скрываясь от маньяка в лесу
триллер 2024, США
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Экзорцизм 5.0
31 Экзорцизм Триллер с Расселом Кроу об актёре, который теряет рассудок во время съёмок фильма
ужасы, триллер 2024, США
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Крушение мира 4.9
32 Крушение мира Мир охватывает странный вирус, убивающий только богачей
триллер 2024, США / Колумбия / Испания
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Потрошитель. Наследие 4.7
33 Потрошитель. Наследие Фильм ужасов о жестоком убийце, который скрывается под маской Черепа
ужасы, триллер 2024, США
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Список подозреваемых 4.3
34 Список подозреваемых Остросюжетный детектив с Мэлом Гибсоном о поиске маньяка
боевик, триллер 2024, США
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Астрал. Игры призраков 3.8
35 Астрал. Игры призраков Пранкеры, играющие в призраков, сталкиваются с реальной нечестью в проклятом доме
ужасы, триллер 2024, США
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