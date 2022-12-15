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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Триллер 2021

Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2021 года

Не время умирать
1 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Дом Gucci
2 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Клаустрофобы 2: Лига выживших
3 Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.1
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Воспоминания
4 Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
7.9
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Мавританец
5 Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.8
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Дьявол в деталях
6 Дьявол в деталях
триллер 2021, США
7.7
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Никто
7 Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.6
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Аллея кошмаров
8 Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.5
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Судная ночь навсегда
9 Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.4
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Не дыши 2
10 Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.3
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Хэллоуин убивает
11 Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.7
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Время
12 Время
триллер 2021, США
6.6
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Те, кто желает мне смерти
13 Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.5
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Хороший, плохой, коп
14 Хороший, плохой, коп
боевик, триллер 2021, США
6.0
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В западне
15 В западне
ужасы, триллер 2021, США
5.7
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Дом на другой стороне
16 Дом на другой стороне
ужасы, триллер 2021, США
5.7
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