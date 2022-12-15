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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Триллер 2018

Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2018 года

Веном
1 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
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Первому игроку приготовиться
2 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
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Великий уравнитель 2
3 Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.8
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Простая просьба
4 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
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Поиск
5 Поиск
триллер 2018, США
7.8
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Миссия невыполнима: Последствия
6 Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.7
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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
7 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.7
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Альфа
8 Альфа
боевик, триллер, драма 2018, США
7.7
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Пассажир
9 Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.6
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Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
10 Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер 2018, США
7.6
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Охота на воров
11 Охота на воров
боевик, триллер 2018, США
7.6
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Винчестер. Дом, который построили призраки
12 Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер 2018, США
7.6
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Темное зеркало
13 Темное зеркало
триллер 2018, США
7.4
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Правда или действие
14 Правда или действие
ужасы, триллер 2018, США
7.3
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Тайна дома с часами
15 Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.3
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Проклятие монахини
16 Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер 2018, США
7.2
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Темные отражения
17 Темные отражения
фантастика, триллер 2018, США
6.8
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Конченая
18 Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.8
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Вдовы
19 Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.5
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Девушка, которая застряла в паутине
20 Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.5
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Море соблазна
21 Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.5
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