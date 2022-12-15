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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Триллер 2013

Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2013 года

Иллюзия обмана
1 Иллюзия обмана
криминал, триллер 2013, США
8.3
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Заклятие
2 Заклятие
триллер, ужасы 2013, США
8.1
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Форсаж 6
3 Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал 2013, США
7.8
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План побега
4 План побега
триллер, боевик, фантастика 2013, США
7.8
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Голодные игры: И вспыхнет пламя
5 Голодные игры: И вспыхнет пламя
боевик, фантастика, триллер 2013, США
7.7
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Выживут только любовники
6 Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма 2013, США
7.7
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Паркер
7 Паркер
криминал, триллер 2013, США
7.7
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Воздушный маршал
8 Воздушный маршал
триллер, боевик 2013, США
7.7
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Гравитация
9 Гравитация
фантастика, триллер 2013, США / Великобритания
7.6
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Одинокий рейнджер
10 Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн 2013, США
7.5
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Пленницы
11 Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.5
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Астрал: Глава 2
12 Астрал: Глава 2
ужасы, триллер 2013, США
7.5
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РЭД 2
13 РЭД 2
боевик, комедия, триллер 2013, США
7.4
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Зловещие мертвецы. Черная книга
14 Зловещие мертвецы. Черная книга
триллер, ужасы 2013, США
7.3
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Стукач
15 Стукач
боевик, драма, триллер 2013, США
7.3
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Тревожный вызов
16 Тревожный вызов
триллер 2013, США
7.3
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Два ствола
17 Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер 2013, США
7.2
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Падение Олимпа
18 Падение Олимпа
боевик, триллер 2013, США
7.2
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Судная ночь
19 Судная ночь
ужасы, триллер, фантастика 2013, США
7.2
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Малавита
20 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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Тайна перевала Дятлова
21 Тайна перевала Дятлова
ужасы, триллер 2013, Россия / США
6.8
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Va-банк
22 Va-банк
криминал, драма, триллер 2013, США
6.6
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Афера по-американски
23 Афера по-американски
исторический, триллер, драма 2013, США
6.6
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Философы: Урок выживания
24 Философы: Урок выживания
триллер, фантастика, фэнтези 2013, США
6.2
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Мачете убивает
25 Мачете убивает
криминал, триллер, боевик 2013, США
6.2
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Побочный эффект
26 Побочный эффект
криминал, драма, триллер 2013, США
6.1
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Очень страшное кино 5
27 Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы 2013, США
6.0
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Советник
28 Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.8
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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
29 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
боевик, триллер, криминал 2013, США
5.4
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