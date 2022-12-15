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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Триллер 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2011 года

Области тьмы
1 Области тьмы
триллер 2011, США
8.6
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Девушка с татуировкой дракона
2 Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер 2011, США
8.1
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Астрал
3 Астрал
ужасы, триллер 2011, США
8.1
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Неизвестный
4 Неизвестный
драма, криминал, триллер 2011, США
7.9
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Красная шапочка
5 Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
7.7
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Санктум
6 Санктум
триллер, драма, приключения 2011, США
7.7
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Пункт назначения 5
7 Пункт назначения 5
триллер, ужасы 2011, США
7.7
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Профессионал
8 Профессионал
боевик, триллер 2011, США / Австралия
7.7
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Погоня
9 Погоня
триллер, боевик 2011, США
7.6
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Дом грез
10 Дом грез
триллер 2011, США
7.6
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Коломбиана
11 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Рейд
12 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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Крик 4
13 Крик 4
ужасы, триллер 2011, США
7.5
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Шкатулка Проклятия
14 Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер 2011, США
7.4
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Обряд
15 Обряд
драма, триллер, ужасы 2011, США
7.4
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Запрещенный прием
16 Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик 2011, США
7.3
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Не бойся темноты
17 Не бойся темноты
триллер, ужасы 2011, США / Австралия
7.3
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Линкольн для адвоката
18 Линкольн для адвоката
драма, триллер 2011, США
7.2
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Нокаут
19 Нокаут
триллер, боевик 2011, США
6.8
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Заражение
20 Заражение
фантастика, триллер 2011, США
6.7
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Аполлон 18
21 Аполлон 18
триллер, фантастика 2011, США / Россия
6.5
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Челюсти 3D
22 Челюсти 3D
триллер, ужасы 2011, США
6.4
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11 11 11
23 11 11 11
триллер, ужасы, драма 2011, США / Испания
6.4
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