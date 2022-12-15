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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Триллер 2010

Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2010 года

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боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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Начало
2 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Черный лебедь
3 Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.3
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Команда А
4 Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.1
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Три дня на побег
5 Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма 2010, США
8.1
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Дьявол
6 Дьявол
ужасы, триллер 2010, США
8.0
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Призрак
7 Призрак
криминал, драма, триллер 2010, США
8.0
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Время ведьм
8 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
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Турист
9 Турист
драма, триллер 2010, США
7.8
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Неуправляемый
10 Неуправляемый
триллер, драма, боевик 2010, США
7.8
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Убежище
11 Убежище
триллер, ужасы 2010, США
7.7
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13
12 13
драма, триллер 2010, США
7.7
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Замерзшие
13 Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.5
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Хищники
14 Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика 2010, США
7.5
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Город воров
15 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
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Мачете
16 Мачете
боевик, криминал, триллер 2010, США
7.5
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Киллеры
17 Киллеры
боевик, триллер, комедия 2010, США
7.4
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Потрошители
18 Потрошители
фантастика, триллер 2010, США
7.4
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
19 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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Кошмар на улице Вязов
20 Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы 2010, США
7.3
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Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
21 Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
ужасы, триллер 2010, США / Япония
7.2
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Палата
22 Палата
триллер, ужасы 2010, США
7.2
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Пираньи 3D
23 Пираньи 3D
триллер, ужасы 2010, США
7.2
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Одержимая
24 Одержимая
триллер, ужасы 2010, США / Италия
7.1
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Впусти меня. Сага
25 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Воины света
26 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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Солт
27 Солт
триллер 2010, США
6.7
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Безумцы
28 Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика 2010, США
6.5
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Американец
29 Американец
триллер, драма 2010, США
6.4
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Человек-волк
30 Человек-волк
триллер, ужасы 2010, США
6.4
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Трон: Наследие
31 Трон: Наследие
триллер, боевик, приключения, фантастика 2010, США
6.3
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Последнее изгнание дьявола
32 Последнее изгнание дьявола
триллер 2010, США
6.3
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Возмездие
33 Возмездие
триллер, драма 2010, США
6.0
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Легион
34 Легион
ужасы, триллер, боевик 2010, США
5.9
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Скайлайн
35 Скайлайн
триллер, фантастика 2010, США
5.4
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