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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Триллер 2008

Рейтинг американских фильмов в жанре триллер 2008 года

Железный человек
1 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Темный рыцарь
2 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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На крючке
3 На крючке
драма, триллер 2008, США
8.1
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Чтец
4 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Смертельная гонка
5 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
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Телепорт
6 Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения 2008, США
7.7
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Короли улиц
7 Короли улиц
драма, триллер 2008, США
7.7
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Монстро
8 Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.6
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Ограбление на Бейкер-Стрит
9 Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер 2008, США / Великобритания
7.6
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Операция
10 Операция "Валькирия"
триллер 2008, США / Германия
7.5
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Макс Пэйн
11 Макс Пэйн
драма, боевик, триллер 2008, США
7.3
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Дорога
12 Дорога
триллер, фантастика, драма 2008, США
7.2
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Квант милосердия
13 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Пила 5
14 Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика 2008, США
7.1
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Интернэшнл
15 Интернэшнл
драма, триллер 2008, США / Германия
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
16 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Вавилон н.э.
17 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
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Опасный Бангкок
18 Опасный Бангкок
боевик, триллер, драма 2008, США
6.5
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