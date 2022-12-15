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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Спорт

Рейтинг американских фильмов в жанре спорт

FORD против FERRARI
1 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Гонка
2 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Каратэ-пацан
3 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Крид 2
4 Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.9
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Рокки
5 Рокки
спорт, мелодрама, драма 1976, США
7.7
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Рестлер
6 Рестлер
боевик, спорт, драма 2009, США
7.5
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Дневник баскетболиста
7 Дневник баскетболиста
биография, спорт, драма 1995, США
7.5
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Счастливчик Гилмор
8 Счастливчик Гилмор
спорт, комедия 1996, США
7.4
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Рокки Бальбоа
9 Рокки Бальбоа
боевик, спорт, драма 2006, США
7.4
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Король Ричард
10 Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.3
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Левша
11 Левша
спорт, драма 2015, США
7.3
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Покорители волн
12 Покорители волн
спорт, драма 2012, США
7.2
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Тоня против всех
13 Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.7
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Спиди-гонщик
14 Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик 2008, США
6.7
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Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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Зеленая миля
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