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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2024 года

Дюна: Часть вторая 8.7
1 Дюна: Часть вторая Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнева
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
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Соник 3 в кино 8.2
2 Соник 3 в кино Соник объединяется с врагами, чтобы спасти мир от суперзлодея
фантастика, приключения, комедия 2024, США
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Дэдпул и Росомаха 8.0
3 Дэдпул и Росомаха Дэдпул и Росомаха путешествуют во времени, чтобы спасти мир
фантастика, боевик, комедия 2024, США
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Жизнь Чака 8.0
4 Жизнь Чака Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика 2024, США
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Веном: Последний танец 7.5
5 Веном: Последний танец Симбиотический дуэт защищает мир от земных и космических угроз
боевик, приключения, фантастика 2024, США
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Планета обезьян: Новое царство 7.5
6 Планета обезьян: Новое царство
боевик, фантастика 2024, США
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Чужой: Ромул 7.4
7 Чужой: Ромул Фантастический хоррор о заброшенной космической станции
ужасы, фантастика 2024, Великобритания / США
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Крейвен-охотник 7.1
8 Крейвен-охотник Русский антигерой Marvel охотится за преступниками мирового масштаба
боевик, приключения, фантастика 2024, США
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Тихое место: День первый 6.8
9 Тихое место: День первый
драма, ужасы, фантастика 2024, США
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Хищные земли 5.9
10 Хищные земли Выжившие в горах бросают вызов монстрам, захватившим мир
боевик, фантастика, триллер 2024, США
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Мадам Паутина 5.9
11 Мадам Паутина
боевик, фантастика 2024, США
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Меган: К вашим услугам 5.8
12 Меган: К вашим услугам Фантастический триллер с Меган Фокс о коварном высокотехнологичном роботе
фантастика, триллер 2024, США
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Мегалополис 5.2
13 Мегалополис Эпичная фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы с Адамом Драйвером и Шайей ЛаБафом
драма, фантастика 2024, США
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