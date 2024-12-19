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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2023

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2023 года

Стражи Галактики. Часть 3
1 Стражи Галактики. Часть 3
фантастика, боевик, приключения 2023, США
9.7
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М3ГАН
2 М3ГАН
ужасы, фантастика, триллер 2023, США
7.3
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Аватар 4 17 декабря 2026
486
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211
Аватар 5 21 декабря 2028
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Чебурашка
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
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Аватар 2: Путь воды
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Чебурашка
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