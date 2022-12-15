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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2019

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2019 года

Король Лев
1 Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.5
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Мстители: Финал
2 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
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Человек-паук: Вдали от дома
3 Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.4
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Камуфляж и шпионаж
4 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Шазам!
5 Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.7
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Гемини
6 Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.3
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Годзилла 2: Король монстров
7 Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.2
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Терминатор: Темные судьбы
8 Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик 2019, США
7.0
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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
9 Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.9
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Люди в черном: Интернэшнл
10 Люди в черном: Интернэшнл
фантастика, приключения 2019, США
6.8
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Люди Икс: Тёмный Феникс
11 Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.4
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Хеллбой
12 Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.4
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Король Лев
9.0
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