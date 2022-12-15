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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2017

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2017 года

Логан
1 Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.3
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Стражи Галактики. Часть 2
2 Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.2
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Человек-паук: Возвращение домой
3 Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.7
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Призрак в доспехах
4 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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Чудо-женщина
5 Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика 2017, США
7.7
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Живое
6 Живое
фантастика, триллер 2017, США
7.6
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Лига справедливости
7 Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.5
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Бегущий по лезвию 2049
8 Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер 2017, США
7.4
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Трансформеры: Последний рыцарь
9 Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер 2017, США
7.3
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Планета обезьян: Война
10 Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик 2017, США
7.3
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Темная башня
11 Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
7.0
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Звёздные Войны: Последние джедаи
12 Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.9
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Могучие рейнджеры
13 Могучие рейнджеры
боевик, фантастика 2017, США
6.8
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Коматозники
14 Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма 2017, США
6.8
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Геошторм
15 Геошторм
боевик, фантастика, триллер 2017, США
6.7
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Чужой: Завет
16 Чужой: Завет
фантастика 2017, США
6.6
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Сфера
17 Сфера
триллер, фантастика, драма 2017, США / ОАЭ
6.5
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Репродукция
18 Репродукция
триллер, фантастика 2017, США
6.1
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Паранормальное
19 Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика 2017, США
5.6
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Скайлайн 2
20 Скайлайн 2
боевик, фантастика, приключения, триллер 2017, США
5.6
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Мир будущего
21 Мир будущего
фантастика, боевик 2017, США
4.1
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