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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2014

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2014 года

Грань будущего
1 Грань будущего
фантастика, боевик 2014, США
8.4
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Стражи Галактики
2 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Интерстеллар
3 Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
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Посвященный
4 Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
8.0
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Первый мститель: Другая война
5 Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик 2014, США
7.6
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Люди Икс: Дни минувшего будущего
6 Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.5
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Бегущий в лабиринте
7 Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика 2014, США
7.5
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Трансформеры: Эпоха истребления
8 Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик 2014, США
7.4
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Дивергент
9 Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик 2014, США
7.3
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Превосходство
10 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Черепашки-ниндзя
11 Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.1
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Робокоп
12 Робокоп
фантастика, боевик, криминал 2014, США
6.8
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
13 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма 2014, США
6.1
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Планета обезьян: Революция
14 Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма 2014, США
6.0
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Годзилла
15 Годзилла
ужасы, фантастика, боевик 2014, США
5.7
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Восхождение Юпитер
16 Восхождение Юпитер
боевик, фантастика 2014, США
5.2
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