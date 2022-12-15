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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2011 года

Время
1 Время
фантастика 2011, США
8.3
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Люди Икс: Первый класс
2 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Исходный код
3 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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Восстание планеты обезьян
4 Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения 2011, США
8.0
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
5 Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика 2011, США
8.0
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Путешествие 2: Таинственный остров
6 Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения 2011, США
8.0
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Я - Четвертый
7 Я - Четвертый
фантастика, боевик 2011, США
7.7
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Пол: Секретный материальчик
8 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Дети шпионов в 4D
9 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
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Нечто
10 Нечто
ужасы, фантастика 2011, США
7.5
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Случайный доступ 3D
11 Случайный доступ 3D
приключения, боевик, фантастика 2011, США / Индия
7.3
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Ковбои против пришельцев
12 Ковбои против пришельцев
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн 2011, США
7.2
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Первый мститель
13 Первый мститель
приключения, фантастика 2011, США
7.2
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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
14 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
фантастика, боевик 2011, США
7.0
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Супер 8
15 Супер 8
фантастика 2011, США
7.0
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Заражение
16 Заражение
фантастика, триллер 2011, США
6.7
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Аполлон 18
17 Аполлон 18
триллер, фантастика 2011, США / Россия
6.5
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