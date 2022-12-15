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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2009

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2009 года

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боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Люди Икс: Начало. Росомаха
2 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Трансформеры: Месть падших
3 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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2012
4 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Район №9
5 Район №9
фантастика 2009, США
8.0
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Элвин и бурундуки 2
6 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
7 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Пандорум
8 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Жена путешественника во времени
9 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
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9
10 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Звездный путь
11 Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.7
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Химера
12 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Геймер
13 Геймер
фантастика, триллер 2009, США
7.4
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Суррогаты
14 Суррогаты
триллер, фантастика, боевик 2009, США
7.3
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Хранители
15 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Ведьмина гора
16 Ведьмина гора
триллер, фантастика, комедия, приключения 2009, США
7.0
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Миссия Дарвина
17 Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
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Тело Дженнифер
18 Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика 2009, США
6.9
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Затерянный мир
19 Затерянный мир
приключения, комедия, фантастика 2009, США
6.4
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