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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2007 года

Я - легенда
1 Я - легенда
драма, фантастика, ужасы 2007, США
8.6
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Трансформеры
2 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
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Пророк
3 Пророк
фантастика, триллер, боевик 2007, США
7.9
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Грайндхаус
4 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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Человек-паук: Враг в отражении
5 Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.5
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Мой домашний динозавр
6 Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный 2007, США
7.4
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Обитель зла 3
7 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
8 Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.0
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Вторжение
9 Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
6.7
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Чужие против Хищника. Реквием
10 Чужие против Хищника. Реквием
фантастика, ужасы, боевик 2007, США
6.5
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