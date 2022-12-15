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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2006

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2006 года

Престиж
1 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Люди Икс. Последняя битва
2 Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик 2006, США
7.6
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Дежа вю
3 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Фонтан
4 Фонтан
фантастика, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Помутнение
5 Помутнение
триллер, драма, анимация, мистика, фантастика 2006, США
7.4
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Дитя человеческое
6 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
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Ультрафиолет
7 Ультрафиолет
фантастика, триллер, боевик, ужасы 2006, США
6.7
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