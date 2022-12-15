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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 2005

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 2005 года

Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
1 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Кинг Конг
2 Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.8
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Война миров
3 Война миров
триллер, фантастика, драма 2005, США
7.5
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Остров
4 Остров
драма, триллер, фантастика 2005, США
7.5
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«V» значит Вендетта
5 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Братья Гримм
6 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Doom
7 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Автостопом по Галактике
8 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
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