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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика 1983

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика 1983 года

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Самые ожидаемые фильмы
827
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
750
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 17 августа 2023
560
Аватар 3 19 декабря 2024
549
Аватар 4 17 декабря 2026
246
Аватар 5 21 декабря 2028
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
9.3
Король неба
9.3
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.3
Оппенгеймер
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Пять ночей у Фредди
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
9.3
Король неба
9.3
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.3
Оппенгеймер
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