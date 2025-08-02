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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мелодрама 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре мелодрама 2024 года

Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
1 Злая: Сказка о ведьме Запада Музыкальный приквел сказки «Волшебник страны Оз»
мюзикл, фэнтези, мелодрама 2024, США
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Твоя вина 7.1
2 Твоя вина
драма, мелодрама 2024, Испания / США
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Шоугерл 6.2
3 Шоугерл Немолодая танцовщица теряет работу и создаёт собственное шоу
мелодрама 2024, США
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Парни с тату. Прямо в сердце 6.1
4 Парни с тату. Прямо в сердце Мелодрама о двойной жизни студентки-отличницы и плохого парня
мелодрама 2024, США
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Моё прекрасное несчастье 2 5.2
5 Моё прекрасное несчастье 2 Романтическая комедия о трудностях поспешного брака
комедия, мелодрама 2024, США
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