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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мелодрама 2023

Рейтинг американских фильмов в жанре мелодрама 2023 года

Моё прекрасное несчастье
1 Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама 2023, США
8.1
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Смотрите за 1
Моя пиратская свадьба
2 Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама 2023, США
7.8
Оцените
Знакомство родителей
3 Знакомство родителей
комедия, мелодрама 2023, США
6.5
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Русалочка
4 Русалочка
мелодрама, приключения, фэнтези 2023, США
5.6
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209
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До рассвета
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