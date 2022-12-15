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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мелодрама 2022

Рейтинг американских фильмов в жанре мелодрама 2022 года

Первый встречный
1 Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.7
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Первая любовь
2 Первая любовь
мелодрама 2022, США
4.6
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Самые ожидаемые фильмы
773
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
149
Аквамен 2 16 марта 2023
134
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Миньоны: Грювитация
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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