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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мелодрама 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре мелодрама 2011 года

Притворись моей женой
1 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
2 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.2
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Значит, война
3 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Гномео и Джульетта
4 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Клятва
5 Клятва
мелодрама, драма 2011, США
7.8
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Больше чем секс
6 Больше чем секс
мелодрама, комедия 2011, США
7.7
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7 "Старый" новый год
мелодрама, комедия 2011, США
7.6
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Полночь в Париже
8 Полночь в Париже
комедия, мелодрама 2011, США
7.5
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Мой парень из зоопарка
9 Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама 2011, США
7.3
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