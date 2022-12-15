Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мелодрама 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре мелодрама 2007 года

Звездная пыль
1 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джейн Остин
2 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
Оцените
Крутая Джорджия
3 Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Девушка моих кошмаров
4 Девушка моих кошмаров
мелодрама, комедия, драма 2007, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Классный мюзикл 2: Каникулы
5 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
Оцените
Удачи, Чак!
6 Удачи, Чак!
мелодрама, комедия 2007, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Через вселенную
7 Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл 2007, США
7.2
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Приложение киноафиши