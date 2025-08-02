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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мелодрама 1940

Рейтинг американских фильмов в жанре мелодрама 1940 года

Ребекка 8.2
1 Ребекка
мелодрама, криминал, триллер, драма 1940, США
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Филадельфийская история 8.1
2 Филадельфийская история
комедия, мелодрама 1940, США
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Магазинчик за углом 8.1
3 Магазинчик за углом
комедия, драма, мелодрама 1940, США
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Его девушка Пятница 7.9
4 Его девушка Пятница
комедия, мелодрама, драма 1940, США
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Мост Ватерлоо 7.8
5 Мост Ватерлоо
военный, мелодрама, драма 1940, США
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Гордость и предубеждение 7.7
6 Гордость и предубеждение
драма, мелодрама 1940, США
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