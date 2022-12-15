Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мелодрама

Рейтинг американских фильмов в жанре мелодрама

Титаник
1 Титаник
мелодрама, драма, приключения 1997, США
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Форрест Гамп
2 Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма 1994, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Титаник 3D
3 Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама 1997, США
8.6
Оцените
В метре друг от друга
4 В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сумерки
5 Сумерки
фэнтези, мелодрама 2008, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пассажиры
6 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Чего хотят женщины
7 Чего хотят женщины
мелодрама, комедия 2000, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Загадочная история Бенджамина Баттона
8 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Маленькие женщины
9 Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сумерки. Сага. Новолуние
10 Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама 2009, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Алита: Боевой ангел
11 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дневник памяти
12 Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.4
Оцените
День сурка
13 День сурка
комедия, мелодрама, фантастика 1993, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Принц Персии: Пески времени
14 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жестокие игры
15 Жестокие игры
мелодрама, драма, триллер 1999, США
8.3
Оцените
Красавица и чудовище
16 Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Притворись моей женой
17 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
Оцените
До встречи с тобой
18 До встречи с тобой
мелодрама 2016, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мистер и миссис Смит
19 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Голая правда
20 Голая правда
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лучшее во мне
21 Лучшее во мне
мелодрама, драма 2014, США
8.2
Оцените
Звезда родилась
22 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
Оцените
Малена
23 Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.2
Оцените
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
24 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Предложение
25 Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Помни меня
26 Помни меня
драма, мелодрама 2010, США
8.2
Оцените
Значит, война
27 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гномео и Джульетта
28 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
После
29 После
драма, мелодрама 2019, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Три дня на побег
30 Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма 2010, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бурлеск
31 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
Оцените
Секретарша
32 Секретарша
комедия, мелодрама 2002, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Звездная пыль
33 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вечное сияние чистого разума
34 Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Чтец
35 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шоколад
36 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Рождество на двоих
37 Рождество на двоих
мелодрама, комедия 2019, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Правдивая ложь
38 Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама 1994, США
8.0
Оцените
С любовью, Рози
39 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Белый плен
40 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
За бортом
41 За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
8.0
Оцените
Смотреть онлайн
После. Глава 2
42 После. Глава 2
мелодрама 2020, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Терминал
43 Терминал
мелодрама, драма 2004, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Царство небесное
44 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
45 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези 2012, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Отличница легкого поведения
46 Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама 2010, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Меняющие реальность
47 Меняющие реальность
фантастика, мелодрама 2010, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Знакомьтесь, Джо Блэк
48 Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма 1998, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сладкий ноябрь
49 Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама 2001, США
7.9
Оцените
Воспоминания
50 Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
7.9
Оцените
История Рыцаря
51 История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик 2001, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Клятва
52 Клятва
мелодрама, драма 2011, США
7.8
Оцените
Джейн Остин
53 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
Оцените
Эдвард руки-ножницы
54 Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия 1990, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
55 Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дом у озера
56 Дом у озера
мелодрама, драма 2006, США
7.8
Оцените
Жена путешественника во времени
57 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
Оцените
Шаг вперед
58 Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма 2006, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тепло наших тел
59 Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы 2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Взрыв из прошлого
60 Взрыв из прошлого
мелодрама, комедия, драма 1999, США
7.8
Оцените
Армагеддон
61 Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик 1998, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Иллюзионист
62 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Классный мюзикл: Выпускной
63 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Призрак оперы
64 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
Оцените
Классный мюзикл
65 Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл 2006, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вестсайдская история
66 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
Оцените
Рокки
67 Рокки
спорт, мелодрама, драма 1976, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сумерки. Сага. Затмение
68 Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Отпуск по обмену
69 Отпуск по обмену
мелодрама, комедия 2006, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дракула
70 Дракула
ужасы, мелодрама, триллер, фантастика, драма 1992, США
7.7
Оцените
Прошлой ночью в Нью-Йорке
71 Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама 2010, США
7.7
Оцените
Первый встречный
72 Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.7
Оцените
Любовь и другие лекарства
73 Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия 2010, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Больше чем секс
74 Больше чем секс
мелодрама, комедия 2011, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лолита
75 Лолита
мелодрама, драма 1997, США / Франция
7.7
Оцените
Простые сложности
76 Простые сложности
мелодрама, комедия 2009, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Принцесса и лягушка
77 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мамма Миа!
78 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Между нами горы
79 Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Крутая Джорджия
80 Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шаг вперед 3
81 Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Между небом и землей
82 Между небом и землей
мелодрама, комедия 2005, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
83 "Старый" новый год
мелодрама, комедия 2011, США
7.6
Оцените
На пятьдесят оттенков темнее
84 На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Красавица и чудовище
85 Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шаг вперед 2: улицы
86 Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл 2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Реальная любовь
87 Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дежа вю
88 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
День Святого Валентина
89 День Святого Валентина
комедия, мелодрама 2010, США
7.5
Оцените
Свадебный переполох
90 Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Правила съема: Метод Хитча
91 Правила съема: Метод Хитча
комедия, мелодрама 2005, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Фонтан
92 Фонтан
фантастика, драма, мелодрама 2006, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Город воров
93 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
Оцените
Вам письмо
94 Вам письмо
мелодрама 1998, США
7.5
Оцените
Кинг Конг
95 Кинг Конг
мелодрама, триллер, приключения, ужасы, боевик, фантастика 1976, США
7.5
Оцените
Век Адалин
96 Век Адалин
драма, мелодрама 2015, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Красота по-американски
97 Красота по-американски
мелодрама 1999, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Поцелуй на удачу
98 Поцелуй на удачу
комедия, мелодрама 2006, США
7.5
Оцените
Полночь в Париже
99 Полночь в Париже
комедия, мелодрама 2011, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дорогой Джон
100 Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши