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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.7
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2
Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма
1994, США
8.6
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3
Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама
1997, США
8.6
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4
В метре друг от друга
мелодрама, драма
2019, США
8.6
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5
Сумерки
фэнтези, мелодрама
2008, США
8.5
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6
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
8.5
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7
Чего хотят женщины
мелодрама, комедия
2000, США
8.5
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8
Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
8.5
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9
Маленькие женщины
мелодрама, драма
2019, США
8.5
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10
Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама
2009, США
8.4
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11
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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12
Дневник памяти
драма, мелодрама
2004, США
8.4
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13
День сурка
комедия, мелодрама, фантастика
1993, США
8.4
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14
Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
8.4
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15
Жестокие игры
мелодрама, драма, триллер
1999, США
8.3
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16
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.3
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17
Притворись моей женой
мелодрама, комедия
2011, США
8.3
Оцените
18
До встречи с тобой
мелодрама
2016, США
8.3
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19
Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама
2005, США
8.3
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20
Голая правда
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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21
Лучшее во мне
мелодрама, драма
2014, США
8.2
Оцените
22
Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
8.2
Оцените
23
Малена
военный, драма, мелодрама
2000, Италия / США
8.2
Оцените
24
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама
2011, США
8.2
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25
Предложение
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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26
Помни меня
драма, мелодрама
2010, США
8.2
Оцените
27
Значит, война
комедия, боевик, мелодрама
2011, США
8.2
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28
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.1
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29
После
драма, мелодрама
2019, США
8.1
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30
Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма
2010, США
8.1
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31
Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма
2010, США
8.1
Оцените
32
Секретарша
комедия, мелодрама
2002, США
8.1
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33
Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка
2007, Великобритания / США
8.1
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34
Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама
2004, США
8.1
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35
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер
2008, США / Германия
8.0
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36
Шоколад
драма, комедия, мелодрама
2000, Великобритания / США
8.0
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37
Рождество на двоих
мелодрама, комедия
2019, США
8.0
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38
Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама
1994, США
8.0
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39
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
8.0
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40
Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама
2005, США
8.0
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41
За бортом
мелодрама, комедия
2018, США
8.0
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42
После. Глава 2
мелодрама
2020, США
8.0
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43
Терминал
мелодрама, драма
2004, США
8.0
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44
Царство небесное
мелодрама, военный, драма
2005, Испания / США
8.0
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45
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
8.0
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46
Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама
2010, США
7.9
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47
Меняющие реальность
фантастика, мелодрама
2010, США
7.9
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48
Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма
1998, США
7.9
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49
Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама
2001, США
7.9
Оцените
50
Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
7.9
Оцените
51
История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик
2001, США
7.9
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52
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.8
Оцените
53
Джейн Остин
биография, драма, мелодрама
2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
Оцените
54
Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия
1990, США
7.8
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55
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия
2021, США
7.8
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56
Дом у озера
мелодрама, драма
2006, США
7.8
Оцените
57
Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика
2009, США
7.8
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58
Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма
2006, США
7.8
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59
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы
2013, США
7.8
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60
Взрыв из прошлого
мелодрама, комедия, драма
1999, США
7.8
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61
Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик
1998, США
7.8
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62
Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения
2006, США / Чехия
7.8
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63
Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма
2008, США
7.8
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64
Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама
2004, США / Великобритания
7.8
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65
Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл
2006, США
7.8
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66
Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал
2021, США
7.8
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67
Рокки
спорт, мелодрама, драма
1976, США
7.7
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68
Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези
2010, США
7.7
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69
Отпуск по обмену
мелодрама, комедия
2006, США
7.7
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70
Дракула
ужасы, мелодрама, триллер, фантастика, драма
1992, США
7.7
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71
Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама
2010, США
7.7
Оцените
72
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама
2022, США
7.7
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73
Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия
2010, США
7.7
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74
Больше чем секс
мелодрама, комедия
2011, США
7.7
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75
Лолита
мелодрама, драма
1997, США / Франция
7.7
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76
Простые сложности
мелодрама, комедия
2009, США
7.6
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77
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.6
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78
Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл
2008, Великобритания / США
7.6
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79
Между нами горы
мелодрама, драма
2017, США
7.6
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80
Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия
2007, США
7.6
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81
Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама
2010, США
7.6
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82
Между небом и землей
мелодрама, комедия
2005, США
7.6
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83
"Старый" новый год
мелодрама, комедия
2011, США
7.6
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84
На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама
2017, США
7.6
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85
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.6
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86
Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл
2008, США
7.5
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87
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
7.5
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88
Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама
2006, США
7.5
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89
День Святого Валентина
комедия, мелодрама
2010, США
7.5
Оцените
90
Свадебный переполох
исторический, мелодрама
2001, США / Германия
7.5
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91
Правила съема: Метод Хитча
комедия, мелодрама
2005, США
7.5
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92
Фонтан
фантастика, драма, мелодрама
2006, США
7.5
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93
Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал
2010, США
7.5
Оцените
94
Вам письмо
мелодрама
1998, США
7.5
Оцените
95
Кинг Конг
мелодрама, триллер, приключения, ужасы, боевик, фантастика
1976, США
7.5
Оцените
96
Век Адалин
драма, мелодрама
2015, США
7.5
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97
Красота по-американски
мелодрама
1999, США
7.5
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98
Поцелуй на удачу
комедия, мелодрама
2006, США
7.5
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99
Полночь в Париже
комедия, мелодрама
2011, США
7.5
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100
Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама
2009, США
7.5
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