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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мистика 2009

Рейтинг американских фильмов в жанре мистика 2009 года

Шерлок Холмс
1 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Остров проклятых
2 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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Пила 6
3 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Ангелы и демоны
4 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Знамение
5 Знамение
мистика, триллер, драма 2009, США
7.7
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Дитя тьмы
6 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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История одного вампира
7 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
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Розовая Пантера 2
8 Розовая Пантера 2
комедия, мистика 2009, США
7.0
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Незваные
9 Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.7
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