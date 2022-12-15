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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мистика

Рейтинг американских фильмов в жанре мистика

Игры разума
1 Игры разума
мистика, драма, биография 2001, США
8.6
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Загадочная история Бенджамина Баттона
2 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Привидение
3 Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия 1990, США
8.5
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Шерлок Холмс
4 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
5 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Остров проклятых
6 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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Гарри Поттер и Тайная Комната
7 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
8 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Темный рыцарь
9 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Семь
10 Семь
мистика, криминал, триллер 1995, США
8.2
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Доктор Сон
11 Доктор Сон
мистика, ужасы 2019, США
8.1
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Девятые врата
12 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.1
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Знакомьтесь, Джо Блэк
13 Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма 1998, США
7.9
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Пила 6
14 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Город тайн
15 Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.8
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Другие
16 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Порок на экспорт
17 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Малхолланд Драйв
18 Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика 2001, Франция / США
7.7
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Ангелы и демоны
19 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Знамение
20 Знамение
мистика, триллер, драма 2009, США
7.7
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Миссия: Невыполнима 3
21 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
22 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Прощай, детка, прощай
23 Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.6
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Великая стена
24 Великая стена
триллер, мистика 2016, США
7.6
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Винчестер. Дом, который построили призраки
25 Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер 2018, США
7.6
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Дитя тьмы
26 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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Подмена
27 Подмена
мистика 2008, США
7.5
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Шестое чувство
28 Шестое чувство
документальный, мистика, триллер 1999, США
7.5
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Звонок 2
29 Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма 2005, США
7.5
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Помни
30 Помни
криминал, мистика, триллер 2000, США
7.4
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Тихое место
31 Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.4
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Астрал 4: Последний ключ
32 Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика 2017, США
7.4
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История одного вампира
33 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
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Помутнение
34 Помутнение
триллер, драма, анимация, мистика, фантастика 2006, США
7.4
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Китайский квартал
35 Китайский квартал
триллер, мистика 1974, США
7.4
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Планета Ка-ПЭКС
36 Планета Ка-ПЭКС
мистика, фантастика, драма 2001, США
7.4
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Форма воды
37 Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.3
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Темные ангелы
38 Темные ангелы
драма, мистика 2015, Венгрия / США
7.3
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Код да Винчи
39 Код да Винчи
триллер, мистика, драма 2006, США
7.3
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Проклятие монахини
40 Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер 2018, США
7.2
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Из ада
41 Из ада
триллер, криминал, мистика, ужасы 2001, США
7.2
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Пункт назначения 3
42 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Голос из камня
43 Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика 2017, США
7.1
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Сыщик
44 Сыщик
триллер, мистика 2007, США
7.1
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Пила 5
45 Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика 2008, США
7.1
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Розовая Пантера 2
46 Розовая Пантера 2
комедия, мистика 2009, США
7.0
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Незваные
47 Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.7
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Шоссе в никуда
48 Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
6.3
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Секретные материалы: Хочу верить
49 Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика 2008, США / Канада
6.2
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Обитель зла: Раккун-Сити
50 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
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