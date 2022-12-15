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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Игры разума
мистика, драма, биография
2001, США
8.6
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2
Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
8.5
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3
Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия
1990, США
8.5
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4
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
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5
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.5
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6
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
8.4
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7
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.4
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8
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.4
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9
Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
8.3
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10
Семь
мистика, криминал, триллер
1995, США
8.2
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11
Доктор Сон
мистика, ужасы
2019, США
8.1
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12
Девятые врата
мистика, ужасы, триллер
1999, Испания / Франция / США
8.1
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13
Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма
1998, США
7.9
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14
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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15
Город тайн
криминал, драма, мистика
2020, Австралия / США
7.8
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16
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
7.8
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17
Порок на экспорт
драма, триллер, мистика
2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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18
Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика
2001, Франция / США
7.7
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19
Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер
2009, США
7.7
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20
Знамение
мистика, триллер, драма
2009, США
7.7
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21
Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения
2006, Германия / США
7.7
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22
Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика
2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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23
Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика
2007, США
7.6
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24
Великая стена
триллер, мистика
2016, США
7.6
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25
Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер
2018, США
7.6
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26
Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы
2009, США
7.6
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27
Подмена
мистика
2008, США
7.5
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28
Шестое чувство
документальный, мистика, триллер
1999, США
7.5
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29
Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма
2005, США
7.5
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30
Помни
криминал, мистика, триллер
2000, США
7.4
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31
Тихое место
ужасы, мистика
2018, США
7.4
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32
Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика
2017, США
7.4
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33
История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения
2009, США
7.4
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34
Помутнение
триллер, драма, анимация, мистика, фантастика
2006, США
7.4
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35
Китайский квартал
триллер, мистика
1974, США
7.4
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36
Планета Ка-ПЭКС
мистика, фантастика, драма
2001, США
7.4
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37
Форма воды
военный, мистика
2017, США
7.3
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38
Темные ангелы
драма, мистика
2015, Венгрия / США
7.3
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39
Код да Винчи
триллер, мистика, драма
2006, США
7.3
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40
Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер
2018, США
7.2
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41
Из ада
триллер, криминал, мистика, ужасы
2001, США
7.2
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42
Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы
2006, Германия / США
7.2
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43
Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика
2017, США
7.1
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44
Сыщик
триллер, мистика
2007, США
7.1
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45
Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика
2008, США
7.1
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46
Розовая Пантера 2
комедия, мистика
2009, США
7.0
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47
Незваные
мистика, драма, ужасы
2009, США
6.7
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48
Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
6.3
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49
Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика
2008, США / Канада
6.2
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50
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика
2021, Германия / США
6.1
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