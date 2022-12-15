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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мюзикл 2021

Рейтинг американских фильмов в жанре мюзикл 2021 года

Зверопой 2
1 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Вестсайдская история
2 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Аннетт
3 Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.8
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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9.0
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9.0
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