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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Мюзикл

Рейтинг американских фильмов в жанре мюзикл

Король Лев
1 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Зверопой 2
2 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Богемская рапсодия
3 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Рапунцель: Запутанная История
4 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Анастасия
5 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.4
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Аладдин
6 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Красавица и чудовище
7 Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.3
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Майкл Джексон: Вот и все
8 Майкл Джексон: Вот и все
документальный, мюзикл 2009, США
8.3
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Аладдин
9 Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.3
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Звезда родилась
10 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
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Бурлеск
11 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
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Величайший шоумен
12 Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.1
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Элвин и бурундуки 2
13 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Элвин и бурундуки 3
14 Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.9
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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
15 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер 2007, США
7.8
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Шаг вперед
16 Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма 2006, США
7.8
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Классный мюзикл: Выпускной
17 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Призрак оперы
18 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Классный мюзикл
19 Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл 2006, США
7.8
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Вестсайдская история
20 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Зверопой
21 Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.7
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Разбогатей или сдохни
22 Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.7
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Mamma Mia 2
23 Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.7
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Кошмар перед Рождеством
24 Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация 1993, США
7.7
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Принцесса и лягушка
25 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Мамма Миа!
26 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Ранэвэйс
27 Ранэвэйс
драма, мюзикл 2010, США
7.6
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Шаг вперед 3
28 Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.6
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Красавица и чудовище
29 Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.6
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Шаг вперед 2: улицы
30 Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл 2008, США
7.5
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Зачарованная
31 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Мулен Руж
32 Мулен Руж
мюзикл, драма 2001, Австрия / США
7.4
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2Pac: Легенда
33 2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.4
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Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
34 Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл 2011, США
7.4
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Контроль
35 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Мэри Поппинс возвращается
36 Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.4
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Классный мюзикл 2: Каникулы
37 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
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Шаг вперед 4
38 Шаг вперед 4
мелодрама, драма, мюзикл 2012, США
7.3
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Ла-Ла Ленд
39 Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.3
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Через вселенную
40 Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл 2007, США
7.2
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Степфордские жены
41 Степфордские жены
мюзикл, драма, триллер, комедия 2004, США
7.1
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Плакса
42 Плакса
мюзикл, мелодрама, комедия 1990, США
7.0
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Аннетт
43 Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.8
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Чем дальше в лес...
44 Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл 2014, США
5.8
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