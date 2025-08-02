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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Музыка

Рейтинг американских фильмов в жанре музыка

Тейлор Свифт: The Eras Tour 8.2
1 Тейлор Свифт: The Eras Tour
музыка 2023, США
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Девушка с обложки 7.3
2 Девушка с обложки
комедия, музыка, мюзикл 1944, США
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Боб Дилан: Никому не известный 7.3
3 Боб Дилан: Никому не известный Музыкальный байопик о пути к славе легендарного артиста
биография, драма, музыка 2024, США
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Быть лучше: История Робби Уильямса 7.2
4 Быть лучше: История Робби Уильямса Музыкальный байопик о самой эксцентричной звезде Британии
биография, музыка 2024, США / Австралия
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Первый встречный 6.9
5 Первый встречный Романтическая комедия с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
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Рождение легенд 6.7
6 Рождение легенд История создания легендарной звукозаписывающей компании
биография, драма, музыка 2023, США
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