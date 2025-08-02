Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2025

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2025 года

Пункт назначения: Узы крови 7.9
1 Пункт назначения: Узы крови Смерть вновь собирает урожай. Изобретательные и отвратительные способы умереть в шестой части знаменитой франшизы
ужасы 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Верни её из мертвых 7.2
2 Верни её из мертвых Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»
ужасы 2025, Австралия / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
28 лет спустя 6.9
3 28 лет спустя Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы 2025, Великобритания / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Кровавый урожай 6.6
4 Кровавый урожай Веселый слэшер о смертоносном клоуне, который со вкусом расправляется с подростками
комедия, ужасы 2025, США / Канада / Люксембург
Оцените
Смотреть трейлер
М3ГАН 2.0 6.5
5 М3ГАН 2.0 Кукла-убийца М3ГАН противостоит своей злобной «сестре» Амелии. Сиквел хитового техно-хоррора 2022 года
фантастика, ужасы 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Смерть единорога 6.4
6 Смерть единорога Отец и дочь сбивают на авто мифическое животное, навлекая на себя жестокую месть его сородичей
комедия, ужасы 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Дожить до рассвета 6.3
7 Дожить до рассвета
ужасы 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Обезьяна 6.2
8 Обезьяна Игрушечная обезьянка сеет смерть на своём пути
ужасы 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Присутствие 6.0
9 Присутствие Психологический триллер Стивена Содерберга о борьбе с призраками
ужасы, триллер 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Астрал. Спуск к дьяволу 5.9
10 Астрал. Спуск к дьяволу Мать борется с тёмными силами ради спасения своих детей
ужасы, триллер 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер
Микки Монстр 5.2
11 Микки Монстр Пропитанный детской злобой мышонок устраивает кровавую бойню в мегаполисе
комедия, ужасы 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
122
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
7 мощных мини-сериалов Netflix, которые можно проглотить за выходные — и не пожалеть ни минуты: осталось только нажать «play»
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше