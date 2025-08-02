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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2024 года

Битлджус Битлджус 7.4
1 Битлджус Битлджус Комедийный хоррор Тима Бёртона о призраке-биоэкзорцисте
комедия, фэнтези, ужасы 2024, США
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Чужой: Ромул 7.4
2 Чужой: Ромул Фантастический хоррор о заброшенной космической станции
ужасы, фантастика 2024, Великобритания / США
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Улыбка 2 7.3
3 Улыбка 2 Поп-звезда сталкивается с мистической угрозой во время своего турне
ужасы, детектив, триллер 2024, США
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Носферату 7.2
4 Носферату Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
драма, фэнтези, ужасы 2024, Чехия / США
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Астрал. Медиум 7.2
5 Астрал. Медиум Медиум ищет убийцу своей сестры-близнеца
ужасы, триллер 2024, Ирландия / США
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Не говори никому 7.1
6 Не говори никому Триллер с Джеймсом МакЭвоем о семье, чей отдых мечты превращается в психологический кошмар
драма, ужасы, триллер 2024, США
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Оно. Новая глава 7.1
7 Оно. Новая глава Ясновидящая женщина пытается спасти одержимую злом девочку
ужасы 2024, США
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Субстанция 7.0
8 Субстанция Актриса сталкивается с кошмарными последствиями в погоне за молодостью
ужасы 2024, США / Франция / Великобритания
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Максин XXX 7.0
9 Максин XXX Актриса фильмов для взрослых сталкивается с кровавым преследователем
ужасы 2024, США
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Ужасающий 3 7.0
10 Ужасающий 3 Клоун-убийца угрожает мирным жителям в рождественскую ночь
ужасы 2024, США
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Ночь в зоопарке 6.9
11 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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Еретик 6.9
12 Еретик Хью Грант в роли маньяка-психопата пытает миссионерок, проверяя силу их веры
ужасы, триллер 2024, США
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Тихое место: День первый 6.8
13 Тихое место: День первый
драма, ужасы, фантастика 2024, США
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Ловушка 6.7
14 Ловушка Криминальный триллер М. Найта Шьямалана о поиске серийного убийцы
ужасы, детектив, триллер 2024, США
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Таро: Карта смерти 6.5
15 Таро: Карта смерти
ужасы 2024, США
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Герой наших снов 6.4
16 Герой наших снов Комедийный хоррор с Николасом Кейджем о мужчине, который всем снится
комедия, ужасы 2024, США
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Черная вдова. Укус смерти 6.3
17 Черная вдова. Укус смерти Хоррор о девочке, которая заводит дружбу с кровожадным пауком
ужасы, триллер 2024, Австралия / США
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Собиратель душ 6.1
18 Собиратель душ Агент ФБР охотится за маньяком, который заставляет родственников убивать друг друга
ужасы, триллер 2024, США
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Кукушка 6.1
19 Кукушка Отдых в Альпах превращается в ад для девочки-подростка и ее семьи
ужасы, детектив, триллер 2024, Германия / США
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Крик. Сезон Призраков 5.9
20 Крик. Сезон Призраков Убийца превращает аттракцион с привидениями в реальный кошмар
ужасы, триллер 2024, США
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Все мои друзья мертвы 5.8
21 Все мои друзья мертвы Весёлая вечеринка превращается в игру на выживание
ужасы 2024, США
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Незнакомцы. Начало 5.7
22 Незнакомцы. Начало Румынский хоррор о молодой паре, которую ждёт ночь ужаса
ужасы 2024, Румыния / США
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Другой мир. Год волка 5.2
23 Другой мир. Год волка
боевик, ужасы, триллер 2024, США
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Экзорцизм 5.0
24 Экзорцизм Триллер с Расселом Кроу об актёре, который теряет рассудок во время съёмок фильма
ужасы, триллер 2024, США
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Реинкарнация. Демоны желаний 4.8
25 Реинкарнация. Демоны желаний Главный герой вызывает демоном тьмы ради спасения возлюбленной
ужасы 2024, США
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Тихое место: Азраэль 4.8
26 Тихое место: Азраэль Выжившая жертва мстит безмолвному языческому культу
боевик, ужасы 2024, Эстония / США
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Потрошитель. Наследие 4.7
27 Потрошитель. Наследие Фильм ужасов о жестоком убийце, который скрывается под маской Черепа
ужасы, триллер 2024, США
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Астрал. Игры призраков 3.8
28 Астрал. Игры призраков Пранкеры, играющие в призраков, сталкиваются с реальной нечестью в проклятом доме
ужасы, триллер 2024, США
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