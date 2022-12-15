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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2021

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2021 года

Клаустрофобы 2: Лига выживших
1 Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.1
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Заклятие 3: По воле дьявола
2 Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы 2021, США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
3 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Тихое место 2
4 Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.9
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Злое
5 Злое
ужасы 2021, США
7.4
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Судная ночь навсегда
6 Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.4
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Не дыши 2
7 Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.3
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Хэллоуин убивает
8 Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.7
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Пила: Спираль
9 Пила: Спираль
ужасы 2021, США
6.7
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Кэндимен
10 Кэндимен
ужасы 2021, США
6.5
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Обитель зла: Раккун-Сити
11 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
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В западне
12 В западне
ужасы, триллер 2021, США
5.7
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Дом на другой стороне
13 Дом на другой стороне
ужасы, триллер 2021, США
5.7
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Проклятие монахинь
14 Проклятие монахинь
драма, ужасы 2021, США
3.1
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Самые ожидаемые фильмы
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Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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