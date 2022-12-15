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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2018

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2018 года

Мег: Монстр глубины
1 Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.9
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Тихое место
2 Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.4
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Правда или действие
3 Правда или действие
ужасы, триллер 2018, США
7.3
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Тайна дома с часами
4 Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.3
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Проклятие монахини
5 Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер 2018, США
7.2
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Судная ночь. Начало
6 Судная ночь. Начало
ужасы 2018, США
7.0
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Хэллоуин
7 Хэллоуин
ужасы 2018, США
7.0
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Слендермен
8 Слендермен
ужасы 2018, США
4.5
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