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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2016

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2016 года

Заклятие 2
1 Заклятие 2
ужасы 2016, США
7.7
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И гаснет свет...
2 И гаснет свет...
ужасы 2016, США
7.6
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Новая эра Z
3 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Уиджи: Проклятие доски дьявола
4 Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.5
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Лес призраков
5 Лес призраков
ужасы, триллер 2016, США
7.4
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Судная ночь 3
6 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
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Неоновый демон
7 Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.9
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Лекарство от здоровья
8 Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.8
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