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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2012

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2012 года

Хижина в лесу
1 Хижина в лесу
ужасы, триллер 2012, США
7.8
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Коллекционер 2
2 Коллекционер 2
ужасы 2012, США
7.8
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Сайлент Хилл 2 3D
3 Сайлент Хилл 2 3D
ужасы 2012, США / Франция
7.7
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Мрачные тени
4 Мрачные тени
ужасы, драма 2012, США
7.6
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Другой мир: Пробуждение
5 Другой мир: Пробуждение
фантастика, ужасы, боевик 2012, США
7.6
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Синистер
6 Синистер
криминал, ужасы 2012, США
7.5
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Охотники на ведьм
7 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Код доступа
8 Код доступа "Кейптаун"
триллер, ужасы, боевик 2012, США
7.3
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Хроника
9 Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.2
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Паранормальное явление 4
10 Паранормальное явление 4
ужасы 2012, США
7.2
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Война миров Z
11 Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма 2012, США / Мальта
7.1
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Президент Линкольн: Охотник на вампиров
12 Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер 2012, США
7.0
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Запретная зона
13 Запретная зона
ужасы, триллер 2012, США
7.0
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Явление
14 Явление
триллер, ужасы 2012, США
6.6
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Франкенвини
15 Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация 2012, США
6.5
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Прометей
16 Прометей
боевик, драма, фантастика, ужасы 2012, США
5.8
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