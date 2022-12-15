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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2011 года

Астрал
1 Астрал
ужасы, триллер 2011, США
8.1
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Паранормальное явление 3
2 Паранормальное явление 3
ужасы 2011, США
7.9
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Пункт назначения 5
3 Пункт назначения 5
триллер, ужасы 2011, США
7.7
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Нечто
4 Нечто
ужасы, фантастика 2011, США
7.5
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Крик 4
5 Крик 4
ужасы, триллер 2011, США
7.5
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Шкатулка Проклятия
6 Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер 2011, США
7.4
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Обряд
7 Обряд
драма, триллер, ужасы 2011, США
7.4
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Не бойся темноты
8 Не бойся темноты
триллер, ужасы 2011, США / Австралия
7.3
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Челюсти 3D
9 Челюсти 3D
триллер, ужасы 2011, США
6.4
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11 11 11
10 11 11 11
триллер, ужасы, драма 2011, США / Испания
6.4
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