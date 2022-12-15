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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2009

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2009 года

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1 Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.1
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Пила 6
2 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Пандорум
3 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Затащи меня в ад
4 Затащи меня в ад
триллер, ужасы 2009, США
7.7
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Дитя тьмы
5 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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Химера
6 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Дело №39
7 Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.4
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Последний дом слева
8 Последний дом слева
ужасы, триллер 2009, США
7.3
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Другой мир 3: Восстание ликанов
9 Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер 2009, США
7.2
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Пятница, 13-е
10 Пятница, 13-е
ужасы 2009, США
7.2
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Мой кровавый Валентин 3D
11 Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер 2009, США
7.1
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Тело Дженнифер
12 Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика 2009, США
6.9
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Нерожденный
13 Нерожденный
ужасы, триллер 2009, США
6.9
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Призраки в Коннектикуте
14 Призраки в Коннектикуте
ужасы, триллер 2009, США
6.9
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Пункт назначения 4
15 Пункт назначения 4
ужасы, триллер 2009, США
6.8
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Посылка
16 Посылка
ужасы, триллер 2009, США
6.8
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Незваные
17 Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.7
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Носители
18 Носители
ужасы, триллер, драма 2009, США
6.7
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