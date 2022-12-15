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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2007 года

Я - легенда
1 Я - легенда
драма, фантастика, ужасы 2007, США
8.6
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Мгла
2 Мгла
ужасы 2007, США
7.8
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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
3 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер 2007, США
7.8
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1408
4 1408
триллер, ужасы 2007, США
7.8
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Грайндхаус
5 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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Пила 4
6 Пила 4
криминал, ужасы, триллер 2007, США
7.5
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Обитель зла 3
7 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Паранормальное явление
8 Паранормальное явление
ужасы 2007, США
7.3
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30 дней ночи
9 30 дней ночи
триллер, ужасы 2007, Новая Зеландия / США
7.1
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Глаз
10 Глаз
драма, ужасы, триллер 2007, США
7.0
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Вторжение
11 Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
6.7
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Хэллоуин 2007
12 Хэллоуин 2007
ужасы 2007, США
6.6
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Чужие против Хищника. Реквием
13 Чужие против Хищника. Реквием
фантастика, ужасы, боевик 2007, США
6.5
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