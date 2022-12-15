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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 2005 года
Топ 1000
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В прокате
Сериалы
1
Дом восковых фигур
ужасы, триллер
2005, Австралия / США
8.0
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2
Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер
2005, США
7.6
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3
Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма
2005, США
7.5
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4
Пила 2
ужасы, триллер
2005, США
7.4
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5
Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика
2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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6
Doom
ужасы, фантастика, боевик
2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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