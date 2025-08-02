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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Ужасы 1931

Рейтинг американских фильмов в жанре ужасы 1931 года

Доктор Джекилл и мистер Хайд 8.0
1 Доктор Джекилл и мистер Хайд
ужасы, фантастика 1931, США
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Франкенштейн 8.0
2 Франкенштейн
мистика, ужасы 1931, США
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Дракула 7.4
3 Дракула
ужасы, фантастика 1931, США
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