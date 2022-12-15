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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Исторический

Рейтинг американских фильмов в жанре исторический

Троя
1 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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Список Шиндлера
2 Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография 1993, США
8.2
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Социальная сеть
3 Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
8.1
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Чтец
4 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Обещание
5 Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
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Банды Нью-Йорка
6 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Великий Гэтсби
7 Великий Гэтсби
драма, исторический 2013, США
7.8
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Дюнкерк
8 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Свадебный переполох
9 Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.5
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Фаворитка
10 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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Тюльпанная лихорадка
11 Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.3
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Виктория и Абдул
12 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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12 лет рабства
13 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Афера по-американски
14 Афера по-американски
исторический, триллер, драма 2013, США
6.6
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Бен-Гур
15 Бен-Гур
исторический 2016, США
6.5
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Затерянный город Z
16 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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Тайна Чингис Хаана
17 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
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