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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2025

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2025 года

Супермен 7.8
1 Супермен Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Майнкрафт в кино 7.1
2 Майнкрафт в кино Красочное семейное фэнтези на основе хитовой строительной видеоигры
фэнтези, боевик 2025, США / Швеция / Великобритания
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В потерянных землях 5.7
3 В потерянных землях Опасные приключения ведьмы и проводника в мире после апокалипсиса
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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