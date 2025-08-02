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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2024 года

Жизнь Чака 8.0
1 Жизнь Чака Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика 2024, США
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Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
2 Злая: Сказка о ведьме Запада Музыкальный приквел сказки «Волшебник страны Оз»
мюзикл, фэнтези, мелодрама 2024, США
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Битлджус Битлджус 7.4
3 Битлджус Битлджус Комедийный хоррор Тима Бёртона о призраке-биоэкзорцисте
комедия, фэнтези, ужасы 2024, США
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Носферату 7.2
4 Носферату Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
драма, фэнтези, ужасы 2024, Чехия / США
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Ворон 6.1
5 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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