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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2023

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2023 года

Подземелья и драконы: Честь среди воров
1 Подземелья и драконы: Честь среди воров
фэнтези 2023, США
8.3
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Изумительный Морис
2 Изумительный Морис
анимация, семейный, фэнтези 2023, США
7.3
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Самые ожидаемые фильмы
474
Аватар 4 17 декабря 2026
459
Аватар 3 19 декабря 2024
230
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195
Аватар 5 21 декабря 2028
192
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Зеленая миля
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