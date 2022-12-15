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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2019

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2019 года

Малефисента: Владычица тьмы
1 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Вперёд
2 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Соник в кино
3 Соник в кино
фэнтези 2019, США
8.2
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Капитан Марвел
4 Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.8
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Дамбо
5 Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.7
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История игрушек 4
6 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Семейка Аддамс
7 Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.7
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Шазам!
8 Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.7
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Маяк
9 Маяк
ужасы, фэнтези 2019, США
7.0
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Хеллбой
10 Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.4
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Гретель и Гензель
11 Гретель и Гензель
ужасы, фэнтези, триллер 2019, США
5.6
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