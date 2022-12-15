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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2018

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2018 года

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
1 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.7
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Смолфут
2 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Tomb Raider: Лара Крофт
3 Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.5
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Остров собак
4 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
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Щелкунчик и четыре королевства
5 Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.3
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
6 Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.1
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Излом времени
7 Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.1
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